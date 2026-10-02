Diocesi di Genova: mappatura spazi per produzione di energia rinnovabile

Da ufficio Comunicazioni Sociali Arcidiocesi di Genova

Nel Tempo del Creato, che si celebra ogni anno dal 1° settembre al 4 ottobre, la Diocesi di Genova ha avviato una mappatura degli spazi potenzialmente utilizzabili per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio Lavoro, Problemi Sociali e Custodia del Creato e dal Centro Acquisti Diocesano, coinvolge parrocchie, santuari, enti religiosi, scuole paritarie e altre realtà ecclesiali del territorio.

L’obiettivo è individuare tetti, terreni e altre superfici che possano essere valutati per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, nell’ambito del percorso della Comunità Energetica Rinnovabile Solidale (CERS Liguria).

“Nei giorni scorsi – spiega don Gian Piero Carzino, presidente della CERS e Coordinatore dell’Ufficio diocesano Lavoro, Problemi Sociali e Custodia del Creato – abbiamo inviato una comunicazione alle realtà interessate per raccogliere le prime segnalazioni. Non è necessario disporre già di un progetto né avere competenze tecniche specifiche: l’Ufficio, insieme alla CERS, accompagnerà le realtà interessate nelle

prime verifiche e nello studio di fattibilità, per valutare l’effettiva idoneità degli spazi e individuare il percorso più adeguato”.

CERS Liguria, nata nel settembre 2025 dalla collaborazione tra Diocesi di Genova, Camera di Commercio di Genova e Fondazione Auxilium, intende coniugare sostenibilità ambientale, attenzione ai costi energetici e solidarietà. La produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili può infatti contribuire a ridurre i costi, valorizzare risorse disponibili e generare benefici per la comunità, anche attraverso il contrasto alla povertà energetica.