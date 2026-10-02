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Chiavari, Carasco e Leivi

Prima iniziativa sabato 3 ottobre alle ore 10.30

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Attualità
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Chiavari: progetto pilota culturale per bambini sordi

2 ottobre 2026 | 18:54
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Chiavari: progetto pilota culturale per bambini sordi

Da Fondazione Istituto Assarotti per Sordomuti 

L’Istituto Assarotti per Sordomuti di Chiavari e lieto di annunciare l’avvio di un progetto pilota culturale in Lingua dei Segni (LIS) dedicato a bambini sordi.

La prima iniziativa si terra sabato 3 ottobre alle ore 10.30, in collaborazione con it Museo Archeologico di Chiavari, e prevede una visita sensoriale seguita da un laboratorio.

All’evento parteciperanno 12 bambini, the potranno vivere un’esperienza culturale pensata per favorire accessibilita e la partecipazione attraverso la LIS.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per promuovere l’inclusione dei minor’ sordi nei luoghi della cultura e per sperimentare nuove modalita di fruizione del patrimonio culturale, accessibili e coinvolgenti.