Temi del giorno:
Prima iniziativa sabato 3 ottobre alle ore 10.30|
Chiavari: progetto pilota culturale per bambini sordi
Da Fondazione Istituto Assarotti per Sordomuti
L’Istituto Assarotti per Sordomuti di Chiavari e lieto di annunciare l’avvio di un progetto pilota culturale in Lingua dei Segni (LIS) dedicato a bambini sordi.
La prima iniziativa si terra sabato 3 ottobre alle ore 10.30, in collaborazione con it Museo Archeologico di Chiavari, e prevede una visita sensoriale seguita da un laboratorio.
All’evento parteciperanno 12 bambini, the potranno vivere un’esperienza culturale pensata per favorire accessibilita e la partecipazione attraverso la LIS.
L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per promuovere l’inclusione dei minor’ sordi nei luoghi della cultura e per sperimentare nuove modalita di fruizione del patrimonio culturale, accessibili e coinvolgenti.