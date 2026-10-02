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Chiavari: “Inaugurata la struttura polifunzionale di Caperana”
2 ottobre 2026 | 21:40
Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari
Quartieri più vivi e nuovi spazi di comunità: inaugurata la struttura polifunzionale di Caperana.
Non solo riqualificare edifici, ma creare luoghi capaci di essere vissuti ogni giorno. Con l’inaugurazione della nuova struttura polifunzionale di Caperana, accanto al campo sportivo “Daneri”, prosegue il programma di interventi con cui il Comune di Chiavari sta investendo sugli spazi di quartiere, sulla socialità e sulle occasioni di incontro per tutte le età.
L’edificio è stato completamente riqualificato con un investimento di 353 mila euro. I lavori hanno riguardato il consolidamento delle fondazioni e delle murature, il rifacimento della copertura, la sostituzione dei serramenti e l’efficientamento degli impianti.
La struttura torna così a disposizione di Caperana come spazio per attività ricreative e sociali, ampliando i servizi e le opportunità di aggregazione del quartiere.
«Stiamo costruendo una città in cui ogni quartiere abbia luoghi propri da vivere, non semplicemente spazi riqualificati – dichiara il sindaco Federico Messuti –. Caperana è un nuovo tassello di un lavoro che parte dai bisogni quotidiani delle persone: incontrarsi, fare attività, stare insieme, avere punti di riferimento vicini a casa. È la stessa impostazione che abbiamo seguito con il Circolo di Sant’Andrea di Rovereto, con il campetto polifunzionale di Sampierdicanne e con il nuovo Centro Civico di piazza Del Buono a Ri Basso. Interventi diversi, ma con una direzione precisa: rafforzare la vita dei quartieri e dare più spazio alla socialità, alle famiglie, ai giovani e agli anziani. L’intervento di Caperana si inserisce così in una programmazione diffusa che affianca alle grandi opere un’attenzione costante agli spazi di prossimità, con l’obiettivo di rendere i quartieri sempre più frequentati e ricchi di occasioni di relazione».