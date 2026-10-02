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Resterà in carica cinque anni|
Chiavari: consiglio diocesano affari ecomomici; le nuove nomine
Da don Luca Sardella, direttore Ufficio per le Comunicazioni sociali portavoce della Diocesi di Chiavari
Il Vescovo diocesano, mons. Giampio Devasini, ha nominato i membri che per i prossimi cinque anni faranno parte del Consiglio diocesano per gli Affari economici, organismo che con pareri e consensi coadiuva il Vescovo nell’amministrazione dei beni della Diocesi e delle persone giuridiche a lui soggette, con particolare riguardo ai profili tecnici, soprattutto giuridici ed economici.
Il Consiglio, presieduto da mons. Devasini, sarà composto da mons. Stefano Mazzini, don Luca Sardella, don Alessandro Giosso, Angela Pinasco (Economa diocesana), Francesco Caviglia, Osvaldo Garbarino, Giovanna Copello, Annabianca Boletto, Gian Piero Antonello (anche con funzione di segretario), Marco Trabucco e Andrea Leveratto.