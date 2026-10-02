Chiavari: consiglio diocesano affari ecomomici; le nuove nomine

Il Vescovo diocesano, mons. Giampio Devasini, ha nominato i membri che per i prossimi cinque anni faranno parte del Consiglio diocesano per gli Affari economici, organismo che con pareri e consensi coadiuva il Vescovo nell’amministrazione dei beni della Diocesi e delle persone giuridiche a lui soggette, con particolare riguardo ai profili tecnici, soprattutto giuridici ed economici.