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Calcio, il Sestri ha il nuovo mister: è l’ex tecnico del Vado Pastorino

2 ottobre 2026 | 10:25
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Calcio, il Sestri ha il nuovo mister: è l&#8217;ex tecnico del Vado Pastorino
ph US sestri levante

Nella passata stagione ha guidato il Ligorna al secondo posto con 72 punti, conquistando poi la vittoria dei play-off del girone

Dall’U.S. Sestri Levante 1919

L’U.S. Sestri Levante 1919 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Matteo Pastorino.
Dopo un percorso nel settore giovanile della Sampdoria, dall’Under 16 fino alla Primavera blucerchiata, Pastorino ha iniziato in Serie D sulla panchina del Ligorna dove è rimasto due stagioni: nella passata stagione ha guidato i genovesi al secondo posto con 72 punti, conquistando poi la vittoria dei play-off del girone. Pastorino è reduce dalla recente esperienza sulla panchina del Vado in Serie C.
L’U.S. Sestri Levante 1919 porge un caloroso benvenuto al mister.