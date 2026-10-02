Calcio, il Sestri ha il nuovo mister: è l’ex tecnico del Vado Pastorino

L’U.S. Sestri Levante 1919 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Matteo Pastorino.

Dopo un percorso nel settore giovanile della Sampdoria, dall’Under 16 fino alla Primavera blucerchiata, Pastorino ha iniziato in Serie D sulla panchina del Ligorna dove è rimasto due stagioni: nella passata stagione ha guidato i genovesi al secondo posto con 72 punti, conquistando poi la vittoria dei play-off del girone. Pastorino è reduce dalla recente esperienza sulla panchina del Vado in Serie C.

L’U.S. Sestri Levante 1919 porge un caloroso benvenuto al mister.