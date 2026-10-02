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Bogliasco: cerimonia di intitolazione piazzale Paolo Mantovani
2 ottobre 2026 | 18:40
Dall’ufficio stampa del Comune di Bogliasco
ricordo che domattina alle ore 11 presso gli impianti sportivi di Bogliasco (via Marconi) si svolgerà la cerimonia di intitolazione di Piazzale Paolo Mantovani. Vi chiediamo di comunicare – vista la chiusura al traffico veicolare di via Marconi – aveste bisogno di passare con l’auto, per poterlo comunicare alla polizia locale.
All’evento saranno presenti le istituzioni tutte, i club di tifosi, la famiglia Mantovani, UC Sampdoria con diversi rappresentanti, giocatori di oggi e di ieri.