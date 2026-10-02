Asl 4: “La giunta Messuti in silenzio davanti all’ennesimo colpo alla sanità”

Bertani, Garibaldi, Bettoli e Calcagno: “Nei giorni scorsi è emersa una nuova criticità relativa ai trasporti sanitari, ma dal sindaco e dalla sua Giunta non è arrivata nemmeno una parola. Di fronte ai disastri prodotti dal loro amico Marco Bucci continuano a non muovere un dito”. “Nei giorni scorsi è emersa una nuova, grave criticità sul trasporto sanitario: le indicazioni trasmesse da ASL4 ai medici di medicina generale e alle pubbliche assistenze rischiano di restringere significativamente l’accesso al servizio, lasciando fuori persone che ne hanno reale necessità e che spesso non hanno alternative per raggiungere ospedali e ambulatori. Di fronte a tutto questo, dal sindaco Messuti e dalla sua Giunta non è arrivata una parola. Nessuna presa di posizione, nessuna iniziativa, nessuna richiesta alla Regione. Assoluto silenzio”.

Lo dichiarano Antonio Bertani, consigliere comunale del Partito Democratico, Mirko Bettoli, consigliere del gruppo Ora il Futuro, Silvia Garibaldi, consigliera comunale di Italia Viva – Casa Riformista, e Alessandro Calcagno, consigliere comunale di Vola Chiavari.

“Eppure stiamo parlando dell’ennesimo problema che ricade sulla sanità del Tigullio e che colpisce soprattutto le persone più fragili: anziani soli, cittadini con difficoltà di mobilità, persone che vivono nelle frazioni e nelle aree interne e che già oggi incontrano difficoltà nel raggiungere i servizi sanitari. Non è un problema secondario e non può essere liquidato come una questione tecnica”.

“Quello che colpisce – proseguono – è il silenzio di chi, a giorni alterni, si presenta come strenuo difensore della sanità del Tigullio. Quando però emergono concretamente gli effetti delle scelte regionali, Messuti e la sua Giunta preferiscono non disturbare il manovratore”.

“Questo è l’ennesimo esempio delle conseguenze della politica sanitaria portata avanti dalla Regione Liguria. Mentre il presidente Marco Bucci e la sua maggioranza producono quelli che riteniamo essere disastri sulla sanità territoriale, il sindaco e la Giunta di Chiavari rimangono in silenzio, invece di difendere gli interessi della propria comunità”.

“Non basta dichiararsi contrari alla riduzione dei servizi quando conviene politicamente. Se Messuti e la Giunta credono davvero che la sanità del Tigullio debba essere difesa, è arrivato il momento di farlo con atti concreti: chiedano ad ASL4 e alla Regione di rivedere queste disposizioni, convochino un confronto con i soggetti interessati e facciano sentire finalmente la voce di Chiavari”.

Abbiamo presentato una mozione, con la quale chiediamo al sindaco e alla Giunta di attivarsi immediatamente presso ASL4 e Regione Liguria e, in particolare, di utilizzare anche la Conferenza dei Sindaci di ASL4, presieduta dallo stesso sindaco di Chiavari, per chiedere la revisione dei criteri sul trasporto sanitario e il mantenimento dei servizi di trasporto senza tagli di alcun tipo. Chiediamo anche che la Giunta riferisca al Consiglio sugli interventi intrapresi.