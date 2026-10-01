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Domenica 11 ottobre dalle 14 alle 20|
Zoagli: il mondo del matrimonio si incontra a Castello Canevaro
Dall’ufficio stampa del Festival internazionale della fotografia
Una giornata per incontrare di persona chi lavora nel mondo del matrimonio, conoscere professionisti, confrontarsi e iniziare a progettare il proprio giorno speciale.
È questo l’obiettivo del Wedding Photo Day, l’evento organizzato dal Festival Internazionale della Fotografia APS, in programma domenica 11 ottobre dalle 14 alle 20 a Castello Canevaro, a Zoagli.
Nato con una particolare attenzione al mondo della fotografia matrimoniale, il progetto si è ampliato fino a coinvolgere diverse professionalità legate al matrimonio: fotografi, wedding planner, fioristi, DJ e musicisti, intrattenimento, acconciatura e abbigliamento.
L’idea è semplice: permettere ai futuri sposi di incontrare direttamente i professionisti, vedere il loro lavoro, fare domande e confrontarsi sulle possibilità per il proprio matrimonio, senza limitarsi alla scelta attraverso siti internet e social network.
Durante il pomeriggio saranno presenti numerosi fotografi, tra cui Alberto Canale Fotografi di Boccadasse, Carlotta Solari, Federico Schenone, Francesco Brancale, Lucrezia Corciolani, Alessandra Tommei, Wedding & Stories Chiara Costa, Cristian Umili, Giorgia Peroni, Gabriella Mazzarello e Monica Corda.
Accanto alla fotografia saranno presenti anche altre realtà del settore: Felice e Confetti per il wedding planning, Giulia Ermirio e Kily Eventi per musica e intrattenimento, Fior Deco per i fiori, Alessandro Ravera per l’intrattenimento e il wedding cartoon, Simona Bruno per l’acconciatura e Bruzzo Abbigliamento per il settore moda.
La formula è pensata anche per favorire il confronto tra gli stessi professionisti, creando occasioni di conoscenza e collaborazione all’interno del settore wedding.
Un evento che valorizza anche Zoagli
La scelta di Castello Canevaro non è casuale. La location rappresenta infatti uno dei luoghi legati al mondo dei ricevimenti e dei matrimoni sul territorio e diventa, per una giornata, il punto d’incontro tra professionisti e futuri sposi.
Il Wedding Photo Day vuole inoltre contribuire alla promozione di Zoagli e del Borgo dei Velluti come territorio capace di ospitare matrimoni, eventi e occasioni legate al turismo.
L’iniziativa gode del patrocinio della Regione Liguria e del sostegno del Comune di Zoagli e vede la collaborazione di Castello Canevaro, La Manuelina, Polisportiva Sant’Ambrogio e WeAreLiguria.
Informazioni per i futuri sposi
La partecipazione al Wedding Photo Day è gratuita.
L’evento si svolgerà domenica 11 ottobre 2026, dalle 14 alle 20, presso Castello Canevaro, Zoagli.
Per partecipare è necessario registrarsi attraverso Eventbrite:
Registrazione gratuita – Wedding Photo Day
L’accesso dei futuri sposi sarà da Via Duca Canevaro 7, dove sarà presente l’accoglienza del Festival.
Wedding Photo Day
Castello Canevaro – Zoagli
Domenica 11 ottobre 2026
14:00–20:00
Partecipazione gratuita previa registrazione
Iscrizione su Eventbrite