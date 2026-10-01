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Terzo trimestre 2026 in progresso per Levante News
1 ottobre 2026 | 11:06
Si è concluso il terzo trimestre del 2026 e i “numeri” di Levante News proseguono il loro percorso di crescita. Il periodo luglio – settembre è stato caratterizzato da una forte espansione dei nuovi utenti (553 mila circa) che segnano un +3,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (fonte Google Analytics).
Positiva anche la metrica relativa alle pagine viste che hanno toccato quota 2,3 milioni con una crescita del 4,1%. Lato coinvolgimento del pubblico, un buon riscontro viene dalla durata media del coinvolgimento del lettore che risulta incrementata del 20,1% rispetto al terzo trimestre dell’anno precedente.