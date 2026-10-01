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Sori: a San Bartolomeo castagnata nei boschi

1 ottobre 2026 | 11:23
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di Redazione

Redazione

Sori: a San Bartolomeo castagnata nei boschi

Castagnata a San Bartolomeo di Sori, domenica 4 ottobre nei boschi della Società di mutuo soccorso.

Il programma

Ore 12: apertura stand gastronomico con polenta, focaccette, caldarroste e frittelle dolci e salate.

Intrattenimento: Musica e divertimento con il gruppo Michael e la sua band.

Bus navetta: servizio attivo dalle ore 12:00 con partenza dal Bar Crovetto.

In caso di pioggia, l’evento è rimandato a domenica 11 ottobre 2026.

 

 