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Domenica 4 ottobre|
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Sori: a San Bartolomeo castagnata nei boschi
1 ottobre 2026 | 11:23
Castagnata a San Bartolomeo di Sori, domenica 4 ottobre nei boschi della Società di mutuo soccorso.
Il programma
Ore 12: apertura stand gastronomico con polenta, focaccette, caldarroste e frittelle dolci e salate.
Intrattenimento: Musica e divertimento con il gruppo Michael e la sua band.
Bus navetta: servizio attivo dalle ore 12:00 con partenza dal Bar Crovetto.
In caso di pioggia, l’evento è rimandato a domenica 11 ottobre 2026.