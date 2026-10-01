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Sestri: inaugurato il centro diurno “Il faro” presso “Le due palme”
1 ottobre 2026 | 15:23
Dall’ufficio stampa del Comune di Sestri Levante
Taglio del nastro, simbolico, questa mattina in occasione dell’open day per l’apertura del Centro Diurno Il Faro, all’interno della struttura Le Due Palme. Per l’Amministrazione comunale era presente l’Assessore Maura Caleffi. A fare gli onori di casa il Presidente di Stella Polare Gianluca Ceselli.
Il servizio, chiuso dai tempi del Covid, riapre con la sala di accoglienza completamente rinnovata e viene gestito dalla partecipata comunale Stella Polare.