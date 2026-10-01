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Riceve in corso Colombo 68|
Sestri: il dottor Rizzitelli termina l’attività con l’Asl; la inizia il collega Matteo Sobrero
Dall’ufficio stampa dell’ex Asl4
Si informa che il dottor Gaetano Rizzitelli concluderà l’attività di medico di Medicina Generale convenzionato per il Comune di Sestri Levante a partire dal 5 ottobre 2026 (l’ultimo giorno lavorativo sarà il 4 ottobre).
Dallo stesso giorno, il dottor Matteo Sobrero inizierà l’attività di medico di Ruolo Unico di Assistenza Primaria a Sestri Levante.
Il dott. Sobrero, contattabile al numero 379/1430754, riceverà nello studio di corso Colombo, 68, sempre su appuntamento, secondo il seguente orario provvisorio (seguirà l’aggiornamento sugli orari definitivi sul sito www.asl4.liguria.it):
· Lunedì e martedì, dalle ore 15.30 alle 16.30;
· Mercoledì, dalle ore 10 alle 12;
· Giovedì, dalle ore 16 alle 17;
· Venerdì, dalle ore 14.30 alle 15.30.
Si ricorda che per effettuare la scelta del medico, gli assistiti (o i loro delegati) possono utilizzare una delle seguenti modalità:
· rivolgersi agli Uffici di Anagrafe Sanitaria del Distretto Sociosanitario n. 16 Sestri Levante – Via Terzi, 43 (telefono 0185/329815 o indirizzo email: distretto1@asl4.liguria.it);
· i possessori di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), direttamente sul sito di ASL4 al link di seguito:
· utilizzando i totem presenti nelle diverse sedi distrettuali;
· nelle farmacie abilitate.