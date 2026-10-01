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Sestri: il dottor Rizzitelli termina l’attività con l’Asl; la inizia il collega Matteo Sobrero

1 ottobre 2026 | 15:34
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Sestri: il dottor Rizzitelli termina l&#8217;attività con l&#8217;Asl; la inizia il collega Matteo Sobrero

Dall’ufficio stampa dell’ex Asl4

Si informa che il dottor Gaetano Rizzitelli concluderà l’attività di medico di Medicina Generale convenzionato per il Comune di Sestri Levante a partire dal 5 ottobre 2026 (l’ultimo giorno lavorativo sarà il 4 ottobre).

Dallo stesso giorno, il dottor Matteo Sobrero inizierà l’attività di medico di Ruolo Unico di Assistenza Primaria a Sestri Levante.

Il dott. Sobrero, contattabile al numero 379/1430754, riceverà nello studio di corso Colombo, 68, sempre su appuntamento, secondo il seguente orario provvisorio (seguirà l’aggiornamento sugli orari definitivi sul sito www.asl4.liguria.it):

·       Lunedì e martedì, dalle ore 15.30 alle 16.30;

·       Mercoledì, dalle ore 10 alle 12;

·       Giovedì, dalle ore 16 alle 17;

·       Venerdì, dalle ore 14.30 alle 15.30.

Si ricorda che per effettuare la scelta del medico, gli assistiti (o i loro delegati) possono utilizzare una delle seguenti modalità:

·       rivolgersi agli Uffici di Anagrafe Sanitaria del Distretto Sociosanitario n. 16 Sestri Levante – Via Terzi, 43 (telefono 0185/329815 o indirizzo email: distretto1@asl4.liguria.it);

·       i possessori di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), direttamente sul sito di ASL4 al link di seguito:

Scelta e Revoca Medico Online

·       utilizzando i totem presenti nelle diverse sedi distrettuali;

·       nelle farmacie abilitate.

 