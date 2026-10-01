Sestri: giochi, letture e creatività per la festa dei nonni

In occasione della Festa dei Nonni, venerdì 2 ottobre a Sestri Levante il Centro “L’Incontro” di via XX Settembre 33 ospiterà, a partire dalle ore 15:30, una serie di iniziative aperte a piccoli e anziani. Il programma prevede quattro stazioni operative in contemporanea, ciascuna della durata di 30 minuti, articolate in modo da permettere la rotazione dei gruppi senza tempi morti. Tra le proposte figurano il torneo di bocce condiviso tra nonni e bambini, le letture ad alta voce incentrate sul racconto “La nonna addormentata”, un laboratorio artistico di pittura e riciclo creativo finalizzato alla realizzazione di un taccuino ricordo, e un percorso dinamico di Memory allestito nel vicino Parco Mariele Ventre. A partire dalle ore 17:15 la giornata si concluderà con un rinfresco conviviale e la consegna di un piccolo gadget ricordo a tutti i partecipanti. L’evento è promosso dall’ATS XX Settembre 33 – Attività per la Terza Età con il patrocinio del Comune.