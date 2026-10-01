‘Santa’: il mistero del primo concerto a Villa Durazzo

Santa in Giallo non finisce con la premiazione. A pochi giorni dalla conclusione del festival, il primo appuntamento del “dopo festival” è in programma giovedì 1° ottobre alle 21 a Villa Durazzo, a Santa Margherita Ligure, con ingresso gratuito.

“Il mistero del primo concerto” è un concerto-spettacolo che intreccia musica, racconto e indagine, costruito attorno a una domanda rimasta senza risposta da oltre settant’anni: dove si esibì Dino Ciani nel suo primo concerto pubblico?

Al pianoforte sarà Daniela Cavanna, mentre ideazione e regia sono di Donatella Ferraris, fondatrice e presidente dell’ensemble musicale Accademia del Chiostro di Genova. La serata riprende così uno dei fili conduttori di Santa in Giallo: partire da un fatto reale, cercare gli indizi, interrogare ciò che manca e trasformare una ricerca in racconto.

Il punto di partenza è il 1955. Dino Ciani ha appena quattordici anni, ma è già un talento fuori dal comune. Le cronache biografiche riportano che proprio a Santa Margherita Ligure tenne il suo primo concerto pubblico. La città è conosciuta. L’anno anche. Ciò che manca è il luogo esatto dell’esibizione.

Un teatro? Un albergo? Un salone privato? Una villa? Una delle tante sale nelle quali, nella Santa Margherita degli anni Cinquanta, la musica poteva trovare spazio accanto alla vita degli alberghi, dei salotti e della villeggiatura?

Da questa lacuna nasce il piccolo “giallo musicale” costruito da Donatella Ferraris. Non un semplice concerto, dunque, ma una performance nella quale la voce narrante segue le tracce del giovanissimo pianista mentre il pianoforte diventa un secondo protagonista della storia.

Ciani, dopo gli anni di formazione genovesi e gli studi con Martha Del Vecchio, avrebbe proseguito una carriera internazionale straordinaria, perfezionandosi con Alfred Cortot, vincendo il Premio Liszt-Bartók e arrivando nelle grandi sale da concerto internazionali. Una carriera interrotta prematuramente nel 1974, quando il pianista aveva soltanto 32 anni.

Lo spettacolo torna però volutamente al principio, prima della fama: a quel ragazzo di quattordici anni e a quella misteriosa serata del 1955.

Daniela Cavanna accompagnerà il racconto con pagine di Satie, Schumann, Chopin, Cimarosa, Prokofiev e Ravel, facendo dialogare la musica con gli indizi e le domande della narrazione.

E il finale lascia volutamente il caso aperto. Perché potrebbe esistere ancora, in qualche archivio o in qualche casa di Santa Margherita e del Tigullio, la prova che manca: una fotografia, un programma di sala, una vecchia pagina di giornale, una lettera o semplicemente un ricordo tramandato in famiglia.

Dal palco di Villa Durazzo partirà quindi anche un appello al pubblico: chi possiede un documento o una memoria capace di ricostruire dove Dino Ciani suonò quel primo concerto del 1955 potrà contribuire a risolvere un piccolo mistero della storia musicale italiana.

È un modo coerente per Santa in Giallo di proseguire oltre i giorni del festival: il delitto questa volta non c’è, ma ci sono un mistero, una ricerca, degli indizi e soprattutto un caso che, settantuno anni dopo, aspetta ancora il suo detective.

Appuntamento giovedì 1° ottobre alle 21 a Villa Durazzo, Santa Margherita Ligure. L’ingresso è gratuito.