Recco: iniziato lo sfalcio delle strade carrabili, proseguirà per tutto ottobre

Prosegue a Recco il programma di manutenzione del verde lungo le strade carrabili, con un calendario di interventi che, partito oggi, si svolgerà per tutto il mese di ottobre. Le operazioni, affidate ad Amiu nell’ambito degli appalti per la pulizia della città, si affiancano alle campagne di sfalcio delle strade pedonali. Con l’obiettivo di garantire sicurezza, visibilità e decoro urbano lungo le strade indicate in tabella, si interviene in modo capillare sui tratti soggetti a crescita spontanea della vegetazione.

“Lo sfalcio dell’erba lungo le strade non è solo una questione estetica ma costituisce un’operazione fondamentale per garantire sicurezza, visibilità e decoro negli spazi pubblici. Interventi mirati e regolari di taglio dell’erba sui cigli stradali, scarpate e aree verdi urbane sono parte integrante della manutenzione del territorio. Amiu sta operando con un calendario serrato che si aggiunge alla manutenzione delle pedonali, così da coprire in modo completo tutto il territorio. Ringraziamo i cittadini per la collaborazione durante le operazioni” sottolineano l’importanza dell’intervento il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore al verde pubblico Edvige Fanin.