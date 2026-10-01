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Giovedì 1 ottobre|
RASSEGNA STAMPA. Concessioni demaniali, il ministero detta le linee guida
Oggi, giovedì 1 ottobre, auguri a Teresa, Romano. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo. Proverbi: “Chi porta è sempre il benvenuto”.
LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA
Il Secolo XIX. Concessioni demaniali: dal ministero sono arrivate le linee guida. Lavoro: controlli della Guardia di Finanza; un lavoratore su 10 è in nero. Amt: primi correttivi agli orari, ma resta il nodo del sabato.
Riva Trigoso: scuole multietniche “Siamo la risposta migliore della crisi delle nascite”. Lavagna: cervo percorre l’Entella e si lancia in mare; salvato a Cavi. Chiavari: la qualità salva il commercio. Chiavari: addio a Musante, commesso e poeta.
Rapallo: cura del verde, rinnovati gli accordi. Rapallo: nuova perdita a Trelo. Santa Margherita si mobilita per maxi tonno. Santa Margherita: donati 10mila euro all’Anffas. Portofino: riscossione multe, incarico per reperire i furbetti stranieri.
Camogli: abusi edilizi Punta Chiappa e via Romana, ordinate le demolizioni. Camogli: “Rimettete la targa che ricorda il soggiorno di Nietzsche” (la proposta negli anni Settanta venne respinta da buona parte degli abitanti di Ruta ndr). Recco: posteggi, nuovo bando per la gestione.
Cicagna: trasporti sanitari, la Croce Rossa informa gli utenti.