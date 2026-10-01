Rapallo: cena benefica a favore dei disabili a Santa Maria del Campo

Unire le forze per sostenere chi ha più bisogno, celebrando il valore della comunità e della condivisione. Con questo spirito la Sottosezione Unitalsi di Chiavari, il Comitato Parrocchiale di Santa Maria del Campo e i ragazzi della Luna Blu – La Fondazione il domani dell’autismo, organizzano una cena di beneficenza aperta a tutta la cittadinanza.

L’evento si terrà venerdì 9 ottobre a partire dalle 19,30 presso lo spazio adiacente la Parrocchia di Santa Maria del Campo in Rapallo. L’obiettivo sarà quello di raccogliere fondi destinati ai progetti sociali del territorio, con particolare attenzione all’assistenza delle persone con disabilità, delle famiglie in difficoltà e dei ragazzi seguiti dalla Fondazione. La serata sarà un’importante occasione non solo per offrire un aiuto concreto, ma anche per fare rete e sensibilizzare la comunità locale sull’importanza dell’inclusione sociale.

Durante la cena, preparata dal Comitato Parrocchiale e dai Ragazzi della Luna Blu, saranno presentate le attività delle tre Associazioni, da anni punti di riferimento fondamentali per il tessuto sociale del Tigullio.

Alle ore 18,00 la Santa Messa nella Parrocchia di Santa Maria del Campo sarà celebrata da Mons. Giampio Devasini, Vescovo di Chiavari in occasione dell’annuale ringraziamento pellegrinaggi dell’Unitalsi Ligure, a seguire la cena.