Pallanuoto / Energia Bogliasco 1951 “miglior società d’Italia”

L’AGN Energia Bogliasco 1951 è la miglior società d’Italia. E lo è per la decima volta nella sua gloriosa storia. Il club biancazzurro si è infatti aggiudicato l’edizione 2025/2026 del Trofeo del Pallanuotista (storicamente noto come Trofeo del Giocatore), il prestigioso riconoscimento assegnato fin dal 1947 dalla Federazione Italiana Nuoto alla società capace di ottenere i migliori risultati complessivi tra prime squadre e settori giovanili. A spingere il Bogliasco verso questo trionfo sono stati i due straordinari Scudetti conquistati dalle formazioni femminili Juniores e Allieve, l’ottima annata della prima squadra in Serie A1 e i brillanti risultati del settore maschile, arrivato ai playoff di A2 e alle finali Scudetto con gli Allievi.

Per il Bogliasco si tratta del decimo sigillo della sua storia — dopo il primo successo del 2005 e lo storico ciclo di otto vittorie consecutive dal 2011 al 2018 —, un traguardo che lo conferma la seconda società più titolata d’Italia nella speciale classifica federale.

La cerimonia di premiazione si è tenuta questa mattina presso le Piscine del Foro Italico a Roma, nell’ambito della presentazione della nuova stagione agonistica, alla presenza del Ministro dello Sport, Andrea Abodi, del presidente FIN Paolo Barelli, del presidente Coni Luciano Buonfiglio e dei vertici dello sport italiano. A ritirare il trofeo sono stati il presidente Simone Canepa e il capitano della squadra femminile Valeria Uccella.

Queste le parole del presidente Canepa: “È la decima volta che il Bogliasco conquista questo trofeo e per noi è un po’ come aver cucito la Stella sulla calottina: è il nostro vero Scudetto, considerando l’impegno costante che da sempre dedichiamo al settore giovanile. In un momento così particolare della nostra storia, questa vittoria dimostra la capacità del club di resistere alle difficoltà e di uscirne ancora più forte. Ringraziamo gli allenatori e gli atleti che hanno reso possibile questo traguardo e vogliamo condividere questo successo con le famiglie, i volontari e tutti coloro che si sono prodigati nei mesi scorsi, nonostante ci si sia dovuti allenare lontano dalla nostra piscina, spostandoci continuamente in impianti differenti e spesso affrontando orari proibitivi e condizioni complesse. Un grazie sincero va anche alle società che ci hanno offerto ospitalità. Anche se pure questa stagione parte in salita, un riconoscimento del genere ci rende ancora più consapevoli dell’immenso patrimonio di cui siamo custodi e ci sprona a fare di tutto per mantenerlo vivo”.

Estrema soddisfazione viene espressa anche dal sindaco di Bogliasco, Luca Pastorino: “Questo premio porta Bogliasco a essere la città migliore d’Italia ed è motivo di orgoglio per la nostra comunità tutta, nonostante il momento di grande difficoltà che il paese in generale sta vivendo a causa dell’indisponibilità dello stadio del nuoto, che speriamo di riavere presto per traguardare nuovi successi”. Sabato pomeriggio, in occasione dell’esordio stagionale della prima squadra femminile in Serie A1, il trofeo sarà esposto alla piscina di Lavagna, a disposizione di chiunque voglia vederlo da vicino o scattare una foto ricordo.