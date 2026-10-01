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Nuvolosità medio-alta in un contesto asciutto

1 ottobre 2026 | 07:00
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di Redazione

Redazione

Nuvolosità medio-alta in un contesto asciutto

Transito di nubi medio-alte compatte nel corso della giornata, nel pomeriggio deboli e brevi piovaschi su settori alpini e appenninici di Levante: così la previsione di Arpal

VENTI: fino a moderati settentrionali al mattino sul Centro-Ponente, deboli variabili altrove; brezze nel pomeriggio, ancora settentrionali in serata

MARE: mosso al mattino a Ponente, poco mosso dal pomeriggio

TEMPERATURE: minime in ulteriore lieve aumento, massime stazionarie

UMIDITÀ: su valori medio-alti