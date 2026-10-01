Nautica: Meloni, presidente del Consiglio inaugura l’esposizione

Ad inaugurare il 66° Salone Nautico di Genova la premier Giorgia Meloni che prima del taglio del nastro si è soffermata in alcuni stand ed accettato di fare alcuni selfie con i visitatori. La nautica è uno dei settori che tira e merita quindi l’attenzione del Governo. All’inaugurazione anche Piero Formenti (presidente Ucina), Marco Bucci (presidente della Regione). Assente il sindaco di Genova e della città metropolitana Silvia Salis, Nella rinnovata ed ampliata area espositiva che resterà aperta fino a martedì 6 ottobre, non si respira solo ottimismo. La situazione internazionale provocata da alcune potenze non accenna a normalizzarsi e già, in particolare il mercato delle piccole imbarcazioni, è condizionato dal costo del carburante.