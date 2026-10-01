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Molte le imprese del Tigullio; la prima volta di Portofino|
Nautica: Meloni, presidente del Consiglio inaugura l’esposizione
Ad inaugurare il 66° Salone Nautico di Genova la premier Giorgia Meloni che prima del taglio del nastro si è soffermata in alcuni stand ed accettato di fare alcuni selfie con i visitatori. La nautica è uno dei settori che tira e merita quindi l’attenzione del Governo. All’inaugurazione anche Piero Formenti (presidente Ucina), Marco Bucci (presidente della Regione). Assente il sindaco di Genova e della città metropolitana Silvia Salis, Nella rinnovata ed ampliata area espositiva che resterà aperta fino a martedì 6 ottobre, non si respira solo ottimismo. La situazione internazionale provocata da alcune potenze non accenna a normalizzarsi e già, in particolare il mercato delle piccole imbarcazioni, è condizionato dal costo del carburante.
Il Tigullio è presente al Salone con diverse aziende che producono imbarcazioni (come la Mussini) o attrezzature (come le Velerie San Giorgio). Quest’anno è presente per la prima volta anche uno stand del Comune di Portofino. Durante i giorni dell’esposizione il Levante ospiterà espositori e visitatori, sia pure meno del passato quando Genova non era ancora città turistica con posti letto e ristorantini.
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“La nautica rappresenta per Genova e per la Liguria un settore strategico, sul quale continueremo a puntare. Abbiamo sempre investito nel Salone Nautico e in tutto ciò che gli gira intorno, dal Waterfront di Levante alle infrastrutture fino agli interventi realizzati per fare in modo che questo appuntamento sia sempre più importante a livello internazionale. Il nostro obiettivo è continuare a crescere. Non ci accontentiamo di essere tra i primi: vogliamo essere i primi al mondo”.
Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione del 66° Salone Nautico Internazionale di Genova, alla quale ha preso parte anche la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni.
“Per raggiungere questo risultato serve il lavoro di tutti, di imprese e operatori del settore che ogni giorno si rimboccano le maniche, ma anche delle istituzioni che continueranno a fare la propria parte per sostenerne lo sviluppo – continua il presidente Bucci -. La nautica è oggi espressione non solo della Liguria e della sua tradizione marinara, ma anche di quel Made in Italy capace di unire tecnologia, capacità, genio creativo, innovazione, design, passione e rendere il settore riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. La nostra tradizione, il nostro presente, la nostra tecnologia e il nostro futuro sono legati al mare. Per Genova e per la Liguria il mare ha sempre rappresentato una straordinaria risorsa economica e occupazionale e vogliamo che continui ad esserlo”.
“Quella di quest’anno è per me la decima volta sul palco del Salone Nautico ed è una grande emozione. Vado per mare da sempre e mio padre mi portò qui per la prima volta quando avevo dieci anni. Oggi io ne ho 67 e il Salone 66: siamo quasi coetanei. È un appuntamento che rappresenta quindi anche un legame personale con il mare e con la nostra città. Buon vento al Salone Nautico”, conclude Bucci.
Alla cerimonia hanno partecipato anche gli assessori regionali Simona Ferro, Luca Lombardi, Claudia Morich, Massimo Nicolò, Alessio Piana, Alessandro Piana, Paolo Ripamonti e Marco Scajola.