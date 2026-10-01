Temi del giorno:
Fino a mercoledì 7 ottobre|
Moneglia, Sestri, Chiavari, Rapallo, ‘Santa’, Sori: i film della settimana
I film in programmazione da oggi nelle sale cinematografiche del Levante
BURGO Moneglia (piazza Caduti; telefono 333 1636228)
Giovedì 1 e venerdì 2 ottobre
Digger ore 21.15
Sabato 3 e domenica 4 ottobre
Heart of the beast ore 16.00
Digger ore 18.00; 21.15
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ARISTON Sestri Levante (via Fico 12, telefono 0185 41505)
Dall’1 al 5 ottobre
Digger
Giovedì e venerdì ore 17.00; 21.15
Sabato e domenica ore 16.00; 18.30; 21.15
Lunedì ore 21.15
The heart of the beast . Nel profondo selvaggio
Venerdì ore 17.00; 21.30
Sabato e domenica ore 16.30; 18.45; 21.30
Lunedì ore 21.15
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MIGNON Chiavari (via Martiri Liberazione 131; telefono 0185 309694)
Da venerdì 2 a lunedì 5 ottobre
I figli della scimmia ore 17.00; 21.00
Festival di Venezia 2026: Sezione Orizzonti – Premi miglio sceneggiatura e miglio attore (Riccardo Scamarcio)
Martedì 6 ottobre
Rassegna:”Il grande cinema restaurato”: L’infernale Quinlan ore 15.30; 17.30
Rassegna: “Gli imperdibili”: Tony – Diario di un giovane cuoco ore 21.00
Mercoledì 7 ottobre
Tony – Diario di un giovane cuoco ore 17.00
L’infernale Quinlan ore 21.00
Giovedì 8 ottobre riposo
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AUGUSTUS Rapallo (via Muzio; telefono 0185 61951)
Mercoledì 30
Nessun dolore
Ore 21.15
The invite ore 17.00
The heart of the beast
Ore 17.00; 21.30
Cars – motori ruggenti ore 17.00
Avengers endgame – extra– ore 21.00
Dal 1 al 4 ottobre
Nessun dolore ore 17.00
The heart of the beast ore 21.15
Maigret, l’amore e la morte ore 17.00
Verity ore 21.30
Quasi vera ore 17.00
Avengers endgame – extra – ore 21.00
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CENTRALE Santa Margherita Ligure (largo Giusti 16; telefono 0185 286033)
Dalo’1 al 6 ottobre
Digger
Ore 16.30; 21.15
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SALA COSTA Sori (via Combattenti Alleati 4; telefono 0185 700681)
Domenica 27 settembre ore 21:00
Mercoledì 30 settembre ore 21:00
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Amori & Incantesimi 2
Sabato 3 ottobre ore 21:00
Domenica 4 ottobre ore 18:00
Mercoledì 7 ottobre ore 21:00
Naza
Sabato 3 ottobre ore 17:30
Oceania