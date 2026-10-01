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Fino a mercoledì 7 ottobre

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Cultura e Spettacolo
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Moneglia, Sestri, Chiavari, Rapallo, ‘Santa’, Sori: i film della settimana

1 ottobre 2026 | 06:37
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di Marco Massa

Marco Massa

Moneglia, Sestri, Chiavari, Rapallo, &#8216;Santa&#8217;, Sori: i film della settimana

I film in programmazione da oggi nelle sale cinematografiche del Levante

BURGO Moneglia (piazza Caduti; telefono 333 1636228)

Giovedì 1 e venerdì 2 ottobre

Digger ore 21.15

Sabato 3 e domenica 4 ottobre

Heart of the beast ore 16.00
Digger ore 18.00; 21.15

**********
ARISTON Sestri Levante (via Fico 12, telefono 0185 41505)

Dall’1 al 5 ottobre

Digger

Giovedì e venerdì ore 17.00; 21.15

Sabato e domenica ore 16.00; 18.30; 21.15

Lunedì ore 21.15

 The heart of the beast . Nel profondo selvaggio

Venerdì ore 17.00; 21.30

Sabato e domenica ore 16.30; 18.45; 21.30

Lunedì ore 21.15

 **********

MIGNON Chiavari (via Martiri Liberazione 131; telefono 0185 309694)

Da venerdì 2 a lunedì 5 ottobre

I figli della scimmia ore 17.00; 21.00
Festival di Venezia 2026: Sezione Orizzonti – Premi miglio sceneggiatura e miglio attore (Riccardo Scamarcio)

Martedì 6 ottobre

Rassegna:”Il grande cinema restaurato”: L’infernale Quinlan ore 15.30; 17.30

Rassegna: “Gli imperdibili”: Tony – Diario di un giovane cuoco ore 21.00

Mercoledì 7 ottobre

Tony – Diario di un giovane cuoco ore 17.00

L’infernale Quinlan ore 21.00

Giovedì 8 ottobre riposo

********

AUGUSTUS Rapallo (via Muzio; telefono 0185 61951)

Mercoledì 30

Nessun dolore

Ore 21.15

The invite  ore 17.00

 The heart of the beast

Ore 17.00; 21.30

 Cars – motori ruggenti  ore 17.00

Avengers endgame – extra– ore 21.00

 Dal 1 al 4 ottobre

Nessun dolore  ore 17.00

The heart of the beast ore 21.15

 Maigret, l’amore e la morte ore 17.00

Verity ore 21.30

 Quasi vera ore 17.00

Avengers endgame – extra – ore 21.00

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CENTRALE Santa Margherita Ligure (largo Giusti 16; telefono 0185 286033)

Dalo’1 al 6 ottobre

Digger

Ore 16.30; 21.15

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SALA COSTA Sori (via Combattenti Alleati 4; telefono 0185 700681)

Domenica 27 settembre ore 21:00
Mercoledì 30 settembre ore 21:00

***

Amori & Incantesimi 2

Sabato 3 ottobre ore 21:00
Domenica 4 ottobre ore 18:00
Mercoledì 7 ottobre ore 21:00

Naza

Sabato 3 ottobre ore 17:30

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