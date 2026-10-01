Lettere/ “Premio internazionale della cultura, abbiamo toccato il fondo?”

Se il metro di giudizio per conferire un premio alla cultura è diventato la capacità di manipolare le masse o di far parlare di sé a qualsiasi costo, allora abbiamo toccato il fondo. Premiare chi ha costruito la propria fama sulle truffe e sulla circonvenzione significa svuotare di ogni senso la parola ‘cultura’. A questo punto, per assurdo, la prossima tappa logica sarà celebrare la mafia per l’invenzione dei ‘pizzini’ come capolavoro di sintesi e comunicazione strategica. Quando la notorietà sostituisce il merito, il confine tra approfondimento culturale e apologia del crimine smette semplicemente di esistere.