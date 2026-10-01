Lavagna: venerdì la gara di poesia con votazione del pubblico

La poesia diventa protagonista per una sera a Lavagna con un evento all’insegna della creatività, del ritmo e del coinvolgimento del pubblico. Venerdì 2 ottobre, alle ore 21:00, Piazza della Libertà ospiterà il Lavagna Poetry Slam, una vera e propria sfida a colpi di versi che vedrà salire sul palco sei poeti pronti a mettersi in gioco. A rendere l’evento unico sarà il ruolo centrale degli spettatori: sarà infatti proprio il pubblico presente in piazza a giudicare le esibizioni e a decretare, con i propri voti, il vincitore della serata. Un’occasione imperdibile per vivere la piazza e riscoprire la poesia in una chiave moderna, dinamica e partecipativa.