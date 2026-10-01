Lavagna: jazz all’Auditorium Campodonico con la big band del Corpo Bandistico

Proseguono gli appuntamenti mensili dedicati alla grande musica presso l’Auditorium Campodonico. Dopo il grande successo riscosso dal concerto dello scorso 5 settembre, il calendario degli eventi della città si arricchisce di una nuova data da non perdere. Sabato 3 ottobre, alle ore 21:30, sul palco sale il Corpo Bandistico Città di Lavagna, che si presenterà al pubblico in una speciale formazione big band. La serata vedrà l’esecuzione di un ricco repertorio incentrato su celebri brani standard del patrimonio jazz, offrendo alla cittadinanza e agli appassionati un nuovo e coinvolgente momento di cultura e spettacolo dal vivo.