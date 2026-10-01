Coop Liguria: 29.600 euro in borse di studio ai figli dei dipendenti

Sono state consegnate questa mattina, all’Acquario di Genova, le 33 borse di studio riservate a figli e figlie dei dipendenti di Coop Liguria, assegnate ad altrettanti giovani meritevoli, che hanno ottenuto risultati brillanti nel proprio percorso di studi. Il valore complessivo delle borse assegnate per l’anno 2025 è di 29.600 euro sui 120.000 stanziati dalla Cooperativa per il triennio 2023-2025. “Investire sui giovani – commenta il Presidente di Coop Liguria, Roberto Pittalis – è essenziale per il nostro futuro. Lo facciamo assumendo e facendo crescere giovani di talento, come i 214 apprendisti che abbiamo in forza attualmente, e anche sostenendo chi si sta impegnando nel proprio percorso di studi”.

I sostegni previsti da Coop Liguria per i figli dei dipendenti sono: 500 euro, per chi si diploma alle superiori con il massimo dei voti (100/100); rimborso pari al 50% delle spese di iscrizione universitaria (a tutti per il primo anno, proseguendo negli anni successivi solo se si rimane in corso con il 100% degli esami superati e media pari o superiore a 27/30); 1.000 euro per chi consegue un diploma di laurea in qualsiasi disciplina con non meno di 105/110; 2.500 euro per chi consegue un diploma di laurea con tesi sulla cooperazione di consumo e punteggio non inferiore a 105/110. Le borse di studio sono solo una delle agevolazioni pensate per i figli dei dipendenti Coop.

Coop Liguria, infatti, garantisce al personale la possibilità di rateizzare in busta paga l’importo speso per l’acquisto dei libri di testo e di utilizzare il salario integrativo legato ai risultati per l’acquisto di servizi di welfare, comprese rette di asili nido, tasse scolastiche, campi estivi, abbonamenti a scuolabus, mense scolastiche, acquisto di libri. Alla nascita di un figlio, la Cooperativa riconosce un bonus al neo-genitore e lo omaggia di un kit di prodotti della linea Coop Crescendo. Inoltre riconosce ai papà 11 giorni di congedo retribuito aggiuntivo rispetto a quello previsto per legge. Ai figli dei dipendenti, Coop Liguria negli anni ha offerto anche corsi di orientamento al lavoro, a cura dell’ufficio selezione.