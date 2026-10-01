Chiavari, Rapallo: settimana dell’allattamento al seno, le iniziative

Due le iniziative organizzate dall’Asl 4 Tigullio, dedicate alle neo e future mamme e a chiunque le affianchi, ad esempio i papà, le nonne e le zie, per confrontare le indicazioni del passato che riguardano l’allattamento con le evidenze scientifiche e le esperienze odierne. “Generazioni che allattano” è il titolo degli appuntamenti, a cura delle ostetriche della S.C. Ostetricia e ginecologia e del Consultorio.