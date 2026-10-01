Temi del giorno:
Martedì 6 e mercoledì 7 ottobre|
Chiavari, Rapallo: settimana dell’allattamento al seno, le iniziative
Da ufficio stampa Asl4
L’Azienda Tutela della Salute Liguria promuove, nelle aree sociosanitarie locali e nelle Case della Comunità di tutta la regione, la Settimana mondiale per l’allattamento al seno.
Due le iniziative organizzate dall’Asl 4 Tigullio, dedicate alle neo e future mamme e a chiunque le affianchi, ad esempio i papà, le nonne e le zie, per confrontare le indicazioni del passato che riguardano l’allattamento con le evidenze scientifiche e le esperienze odierne. “Generazioni che allattano” è il titolo degli appuntamenti, a cura delle ostetriche della S.C. Ostetricia e ginecologia e del Consultorio.
Il primo è in programma martedì 6 ottobre 2026, dalle ore 14.30 alle 16.30, al PUA di Chiavari (via G.B. Ghio, 9). Le ostetriche della S.C. Ostetricia e ginecologia di Lavagna saranno a disposizione per consulenze personalizzate, con spazi dedicati alle gestanti e ai neo-genitori, incontri di gruppo supervisionati dalle professionistiche, approfondimenti sui servizi offerti dall’Asl 4 e, infine, per la merenda in compagnia, un momento conviviale in cui dialogare con le ostetriche.
L’appuntamento si ripeterà mercoledì 7 ottobre, dalle ore 10 alle 12, al Consultorio di Rapallo (ospedale via San Pietro, 8). Un’ostetrica del Consultorio, insieme a un’infermiera pediatrica, saranno a disposizione per dare informazioni e consulenze sull’allattamento.