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In attesa della lista con Levaggi,. Garibaldi e Orecchia|
Chiavari: Canepa in pole position per battere l’unione d’acciaio del “campo largo”
Sussurri ed elezioni amministrative 2027 a Chiavari. I tempi delle strategie e delle scelte sono iniziati da tempo. La sinistra ha fatto ciò che non è riuscita a fare a Rapallo; ha stretto un patto d’acciaio scegliendo il “campo largo” per conquistare Palazzo Bianco. Molte cose restano da decidere: in primis programma e candidato sindaco. Per il primo cittadino si fa il nome di Davide Grillo che in questi anni ha lavorato sodo.
Nel Gruppo Avanti Chiavari sembra che Michela Canepa, vedova di Marco Di Capua, sia in pole position per la per la candidatura a sindaco. Ma tutto può ancora accadere. Non sarà tuttavia un confronto a due. Prima o dopo si concretizzerà la lista di centro destra in cui saranno presenti Roberto Levaggi, ex sindaco ed ex assessore regionale, Sandro Garibaldi, già vicesindaco e consigliere regionale; Nicola Orecchia già assessore ed attuale consigliere comunale.
In questo caso, Avanti Chiavari, per non rischiare di perdere al ballottaggio, dovrebbe assicurarsi la vittoria al primo turno: evitando che le altre due liste si coalizzino.