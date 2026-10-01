Chiavari: Canepa in pole position per battere l’unione d’acciaio del “campo largo”

Sussurri ed elezioni amministrative 2027 a Chiavari. I tempi delle strategie e delle scelte sono iniziati da tempo. La sinistra ha fatto ciò che non è riuscita a fare a Rapallo; ha stretto un patto d’acciaio scegliendo il “campo largo” per conquistare Palazzo Bianco. Molte cose restano da decidere: in primis programma e candidato sindaco. Per il primo cittadino si fa il nome di Davide Grillo che in questi anni ha lavorato sodo.