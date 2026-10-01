Casarza: imparare l’inglese a Villa Sottanis

Da Debora Lambruschini, Associazione Culturale “Lo Stregatto”

Tra le proposte formative autunnali promosse dall’Associazione Culturale Lo Stregatto presso il Polo Multifunzionale di Villa Sottanis a Casarza Ligure, tornano i corsi di lingua inglese curati dalla docente madrelingua Sarah Louise Taylor.

L’offerta formativa comprende percorsi articolati su tre livelli distinti — base, intermedio e conversazione — per rispondere alle diverse esigenze dei partecipanti, da chi desidera muovere i primi passi a chi vuole perfezionare la fluidità espositiva.

Sarah Louise Taylor, nata e cresciuta in Inghilterra, ha conseguito nel 2009 la certificazione per l’insegnamento della lingua inglese. Dopo un’esperienza iniziale presso una scuola di lingue a Genova, la docente ha consolidato il proprio percorso professionale conducendo corsi e laboratori sul territorio del Tigullio, tra Sestri Levante e Casarza Ligure.

Il metodo didattico adottato combina la strutturazione grammaticale attraverso un testo di riferimento con un’ampia attività pratica mirata allo sviluppo delle quattro abilità linguistiche fondamentali: lettura, scrittura, ascolto e parlato. L’obiettivo primario dei corsi è fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per affrontare in autonomia contesti reali e quotidiani — come sostenere una conversazione informale, effettuare acquisti, ordinare al bar o acquistare biglietti durante i viaggi — all’interno di un clima d’aula disteso, accogliente e stimolante.

I corsi si terranno presso i locali di Villa Sottanis, in via Vittorio Annuti 36 a Casarza Ligure.