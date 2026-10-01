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Ha ottenuto una menzione a "Santa in Giallo"|
Camogli: il consulente finanziario che ha scritto più lettere ai giornali
Gianluigi De Marchi è nato nel maggio del 1944 a Celle Ligure, ma è un camoglino che trascorre la propria vita tra Rino Torinese e Camogli. Ha una lunga esperienza nel settore finanziario, maturata in Borsa, in banca, in società di promozione finanziaria; dal 1998 è un consulente finanziario indipendente. Altri indizi: è stato concorrente alla trasmissione “Chi vuol essere milionario”, devolvendo metà della vincita; è stato insignito della Stella al merito del lavoro nel 2013 e nel 2023 è stato nominato Cavaliere al merito della Repubblica. E’ anche titolare di un record da Guinness dei primati per il numero di sue lettere pubblicate sui giornali.
Aggiungiamo che è giornalista dal 1971: ha firmato articoli pubblicati da quotidiani, settimanali, periodici. E’ autore di trentacinque libri di carattere finanziario ed una quindicina umoristico. Ha scritto sei romanzi, un saggio storico, una raccolta di racconti e una silloge di poesie.
Tutto questo per dire che ha partecipato al premio letterario indetto da “Santa in Giallo” con il volume “Il veleno”, ottenendo una menzione speciale. Lo stesso riconoscimento è stato attribuito ad un’altra camogliese, Marta Riotti che abita nella sua stessa via.
“Si vede che l’aria che respiriamo in Corso Mazzini” – dice De Marchi – “è molto stimolante per gli scrittori. Chi cerca il successo letterario cercherà una casa in zona”.