Camogli: il consulente finanziario che ha scritto più lettere ai giornali

Gianluigi De Marchi è nato nel maggio del 1944 a Celle Ligure, ma è un camoglino che trascorre la propria vita tra Rino Torinese e Camogli. Ha una lunga esperienza nel settore finanziario, maturata in Borsa, in banca, in società di promozione finanziaria; dal 1998 è un consulente finanziario indipendente. Altri indizi: è stato concorrente alla trasmissione “Chi vuol essere milionario”, devolvendo metà della vincita; è stato insignito della Stella al merito del lavoro nel 2013 e nel 2023 è stato nominato Cavaliere al merito della Repubblica. E’ anche titolare di un record da Guinness dei primati per il numero di sue lettere pubblicate sui giornali.