Camogli e i 150 anni del titolo di città; dieci persone che hanno contribuito alla sua crescita

Camogli è stata dichiarata Città con un Regio Decreto del 3 maggio 1877. Il prossimo anno ricorrono quindi i 150 anni di un riconoscimento che premiava lo straordinario impegno dei camogliesi, grazie ai guadagni dovuti ai traffici marittimi, sia nel campo sociale con la creazione dell’ospedale e di istituti sociali, sia in quello culturale con la costruzione del teatro Sociale. Impegni all’epoca avveniristici.

L’amministrazione comunale organizzerà certamente iniziative per ricordare il Regio Decreto e i motivi che lo ispirarono. Levante News ricorda alcuni personaggi che, dopo il 1877, contribuirono in qualche modo a far crescere Camogli e a svilupparne il turismo.

Felicina Casabona (1827 – 1905); vedova di Domenico Ferrari. A questa donna si deve la costruzione dell’ospedale di Camogli, regalato alla città. Rappresenta gli armatori e la borghesia cittadina che contribuì alle realizzazione di istituti sociali, teatro, arricchimento della chiesa parrocchiale. A lei sono dedicati uno slargo e un monumento abbandonato e mutilato nell’area dell’ex ospedale.

Davide Olivari (1861 – 1963). Noto come il sindaco centenario. Durante il suo mandato amministrativo demolì la palazzata a mare creando l’attuale via Garibaldi; costruì la strada che dal porto, comprese le attuali vie Mazzini, Bettolo e Colombo, conduce alla stazione. Altri importanti progetti furono interrotti dall’avvento del fascismo che impose un podestà. A lui è dedicata una scalinata.

Don Francesco Ansaldo (1879 – 1943). Fu un parroco dalle molteplici iniziative tra le quali la realizzazione di una biblioteca perché, in particolare i giovani, si potessero più facilmente erudire. Costruì anche la “casa del popolo” fino agli anni Settanta adibita a proiezioni cinematografiche, rappresentazioni teatrali, saggi e incontri. A lui è dedicata una scalinata.

Prospero Figari detto “Sciabecco” (1883 – 1977). Rappresenta i tanti capitani e marittimi che fecero grande la città navigando sui velieri. Era membro dell’Associazione Cape Horniers, ossia di chi aveva doppiato a vela il tempestoso e temibile capo Horn. Passò poi alla navigazione a vapore. Durante il secondo conflitto mondiale si distinse in coraggiosi e temerari salvataggi di colleghi.

Gio Bono Ferrari (1882 – 1942) E’ autore di una trilogia di libri sulla marineria ligure ed in particolar del fortunato “Camogli, la città dei mille bianchi velieri” dove narrò e rese celebre l’epopea della vela. Realizzò il museo marinaro che porta il suo nome. A lui sono dedicati una via e un monumento all’ingresso del cimitero del centro.

Giovanni Baldini (1910 – 1987) Grande nuotatore e pallanuotista. Campione d’Italia nel 1935 e nel 1946. E’ il simbolo dei tanti atleti che, nella Rari Nantes, hanno reso grande Camogli in questo sport che richiede notevoli sacrifici. Gli è stata intitolata la piscina comunale del Boschetto.

Sebastiano Gaggini (1859 – 1919). Fu il primo a credere nel turismo e a realizzare il suo ambizioso progetto. Costruì la strada che da Ruta sale a Portofino Vetta e il complesso di Portofino Kulm che attirò a Camogli, ma anche nel Tigullio occidentale, noti personaggi europei di grande caratura. A lui è dedicata la piazza di Ruta.

Adelia De Ferrari (1899 – 1977). Fu un’imprenditrice di successo che seguì personalmente, anche nei dettagli, la costruzione dell’Hotel Cenobio dei Dogi. Una struttura che aprì il Borgo al turismo internazionale attirando reali di vari Paesi, politici, artisti, industriali, economisti di fama internazionale. L’hotel diede grande impulso al commercio locale.

Filippo Degregori (1917 – 2001). Quale presidente dell’Azienda di promozione turistica, diede vita alla “Sagra del pesce” che ebbe un successo internazionale immediato. Fu anche ripresa in mondovisione e ad una trasferta in Belgio partecipò Re Baldovino. Fu lui a battezzare “Golfo Paradiso” il tratto compreso tra San Fruttuoso e Nervi. Noto anche per avere realizzato la strada di Bana /Ruta – Santa Maria del Campo) che porta il suo nome.