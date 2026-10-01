Camogli: dalla verità su Regeni al regolamento della bocciofila

Gentile Sig. Sindaco, nel ricordare che la sua amministrazione è stata eletta protempore dai cittadini di Camogli, le facciamo notare che nel sistema democratico, non è prevista alcuna autorità a cui è consentito di usare impropriamente gli strumenti messi a disposizione degli schieramenti.

Logo e Comunicati Stampa del Comune dovrebbero essere utilizzati per argomenti istituzionali e non come strumenti di una delle parti sia di maggioranza che di opposizione.

La informiamo inoltre che in questi giorni sono stati giudicati colpevoli gli ufficiali egiziani che trucidarono il povero Giulio Regeni. Il governo Italiano ancora una volta ha sminuito questo importante risultato, diversificando le responsabilità di quel paese rispetto a quelle degli assassini.

I poveri genitori di fronte a queste affermazioni, questa mattina hanno chiesto di non ammainare gli striscioni che chiedono Verità per Giulio Regeni”.

Sarebbe un passo importante che la giunta decidesse di riappendere lo striscione da lei tolto con impeto nei primi giorni della sua elezione.

Abbiamo letto la risposta al comunicato del nostro gruppo e non abbiamo alcuna intenzione di rispondere punto per punto alla vostra difesa.

Riteniamo che le circa 80 persone che hanno partecipato all’assemblea pubblica da noi sollecitata, e portata avanti dai tre consiglieri di minoranza, così come tutti coloro che erano presenti o video collegati al Consiglio Comunale del 22 settembre, conoscano perfettamente i fatti.

Molte persone hanno letto l’articolo di Levante News che riporta fedelmente ciò che è stato detto in Consiglio così come il vostro comunicato che contraddice completamente le reali dinamiche dei fatti.

Su questo pensiamo che non ci sia altro da aggiungere.

Dimostrate di essere gli unici al mondo che fanno la voce grossa dopo aver regalato al privato il permesso di costruire prima di aver raggiunto un congruo ritorno. Affermare che tale concessione “non pregiudica il buon risultato della trattativa” non fa altro che alimentare cattivi pensieri.

Invitate a pubblicare ciò che è già in vostre mani, e immaginiamo che sarete accontentati (Bis).

Sappiamo bene che ci mettete la faccia senza ascoltare consigli visti i risultati, ma sui social si risponde tramite il proprio nome e cognome, mentre per conoscere i sostenitori e gli aderenti al gruppo, dovreste interrogarvi al vostro interno visto che l’assemblea è stata presidiata costantemente dalla vostra maggioranza.

Interessante anche sapere che per la prima volta, avete riscoperto lo statuto della Corzetto e ne

avete puntualmente fatto uso solo in questa occasione.