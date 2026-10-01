Camogli: biglietti Teatro Sociale, nessun aumento per la stagione

Da ufficio stampa Teatro Sociale

Il Teatro Sociale di Camogli presenta il listino dei prezzi* per la stagione ottobre-dicembre 2026, con tariffe differenziate in base ai settori della sala e agli spettacoli. Il sovrintendente Giuseppe Acquaviva ha sottolineato che il prezzo dei biglietti non è stato ritoccato, confermando così la volontà della Fondazione di mantenere invariata la politica tariffaria. Per la Stagione Principale sono disponibili carnet da 10 spettacoli a 200 euro, da 15 spettacoli a 250 euro e da 20 spettacoli a 300 euro, con possibilità di utilizzare fino a quattro tagliandi per lo stesso spettacolo. I biglietti possono essere acquistati presso le Pro Loco oppure direttamente in biglietteria del Teatro Sociale. Per prenotazioni è possibile telefonare fisso: 0185 1770529 e mobile : 340 7969279 oppure scrivere a biglietteria@teatrosocialecamogli.it.

Una sala sold-out ha accolto ieri sera l’anniversario per il 150° compleanno del Teatro Sociale di Camogli. Un appuntamento atteso che ha dato il via alla stagione ottobre – dicembre 2026 e che ha restituito l’immagine di una istituzione viva e profondamente radicata nel territorio. La serata si è aperta con un convegno dedicato alla storia del Teatro, nel quale Farida Simonetti, Silvio Ferrari e Roberto Iovino hanno ripercorso le tappe fondamentali, dall’inaugurazione del 1876 alla sua lunga attività, fino alla rinascita e alla riapertura dopo gli anni di chiusura.

A seguire, il Teatro ha ospitato l’esecuzione del Coro e dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, diretti dal maestro Giulio Magnanini, protagonisti di un programma interamente dedicato alla musica di Antonio Vivaldi. Il pubblico ha ascoltato prima il concerto in Re minore RV 129, quindi il concerto in La maggiore RV 158. La serata è stata un crescendo di emozioni concludendosi con un momento di grande intensità musicale grazie all’esecuzione del Gloria, sempre di Vivaldi, con le voci soliste del soprano Barbara Bargnesi e del mezzosoprano Giulia Amoretti. Una interpretazione vibrante e coinvolgente, terminata poi in un lunghissimo e caloroso applauso da parte del pubblico.