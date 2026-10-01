Ambiente: il rumore della caccia, il silenzio della zanzara

Da alcuni giorni se ne parla di più, sono in atto delle disinfestazioni, ma poca informazione viene riservata al fatto che sono “in ballo” persone e uccelli vari. Le zanzare si cibano di sangue e quindi tramite le loro punture trasmettono i virus. Il serbatoio naturale per la loro alimentazione sono gli uccelli selvatici in particolare merli, gazze, ghiandaie, tortore dal collare, passeri, e altri anatidi compresi. E di tutti questi c’era abbondante presenza nei nostri centri abitati e lungo il fiume Entella; oggi sono rimasti ben pochi esemplari, l’alba è silenziosa. Sorge spontanea una domanda: perché da anni è in atto una devastante campagna denigratoria nei confronti della caccia e dei cacciatori accusandoli di arrecare gravi danni al patrimonio faunistico mentre si parla ben poco di aviaria e virus vari che stanno annientando i volatili selvatici e domestici? E’ facile accusare caccia e cacciatori: basta avere gli opinionisti del momento a disposizione e non divulgare i report dei vari Istituti Zooprofilattici regionali; è inopportuno spiegare ai cittadini quali e quanti interessi economici girano intorno agli allevamenti intensivi di volatili e animali domestici vari. Chi fa rumore è una “fucilata”; la puntura della zanzara è prevalentemente silenziosa. Il merlo ucciso dal cacciatore deve essere immediatamente registrato sul tesserino venatorio, dei merli uccisi dalle zanzare nessuna notizia, solo qualche casuale ritrovamento… e poi si tacciono i risultati relativi alla positività ai vari virus. Questa è realtà.

Ogni tanto l’informazione si sveglia, scopre quello che da anni i cacciatori sostengono: non sono loro i colpevoli del calo del patrimonio faunistico aviario; le colpe vanno ricercate altrove, ma è meglio parlarne sottovoce, nasconderle il più possibile.