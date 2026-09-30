Temi del giorno:
Il 3 e 4 ottobre|
Valli del Parco dell’Aveto: le iniziative
Da Consorzio Ospitalità Diffusa “Una Montagna di Accoglienza nel Parco”
L’autunno porta con sé nuove occasioni per vivere le Valli del Parco dell’Aveto in modo diverso: tra esperienze in fattoria, laboratori, sport e attività all’aria aperta, il weekend offre spunti per tutte le età, anche per chi ha voglia di mettersi alla prova o imparare qualcosa di nuovo.
Cominciamo con le attività all’aria aperta proposte dai nostri associati.
Sabato 3 ottobre
Geodiversità e biodiversità nel Parco dell’Aveto
Evento al completo.
Su richiesta
Valli Del Parco Dell’Aveto E-Mtb Tour
Le nostre escursioni in mountain bike a pedalata assistita con le Guide di SeiFuori.it, personalizzate in base al tuo livello di allenamento e alle tue esigenze. Disponibile anche noleggio e-bike, con consegna a domicilio.
Altri eventi nei nostri Comuni:
Eventi in Val Graveglia
Sabato 3 e domenica 4 ottobre
Fattorie Aperte 2026
All’Agriturismo La Marpea, con i seguenti laboratori:
– Visita alla Fattoria
– Facciamo il pane!
Prenotazione obbligatoria contattando direttamente la fattoria:
Loc. Prato di Pontori 134, Ne – tel. 340 12 24 239
Sabato 3 ottobre
Mercatino Agricolo della Val Graveglia
Tutti i sabato mattina a Conscenti – Orario 9‑12
Eventi a Borzonasca
Sabato 3 ottobre
Incontri all’Abbazia di Borzone
Fermentazione: questa (s)conosciuta
Ore 15.00: Laboratorio esperienziale sulle verdure latto-fermentate, Kombucha e Kefir di latte: cosa sono e come produrli.
A cura di Michela Alessi.
Domenica 4 ottobre
Giornata dello Sport
Terza edizione, presso il Palazzetto dello Sport Angelo Brignole, offrendo la possibilità di provare varie discipline sportive e di accedere a stand gastronomici. Orario: dalle ore 13.30 alle 18.30:
pilates, ginnastica funzionale, running drills, badminton, lotta libera, fit boxe, attività fisica adattata (AFA). Attività per tutte le età, accesso libero e gratuito.
Eventi a Santo Stefano d’Aveto
Sabato 3 e domenica 4 ottobre
Fattorie Aperte 2026
All’Azienda Agricola La Ghianda, con i seguenti laboratori:
– Muretti a secco: trasporto pietre con asinelli e costruzione muretto a secco
– Io sto con gli asinelli: breve transumanza asini e giro sugli asini. Ottenimemto patemte di conduttore d’asino!
Pranzo in trattoria adiacente.
Prenotazione obbligatoria entro il 1° ottobre contattando direttamente la fattoria:
Loc. La Villa 115, Santo Stefano d’Aveto – tel. 348 8130 333
Sabato 3 ottobre
Il CervelloneGenova – Lo show per tutti
Bar Pizzeria Miravalle
E inoltre:
Corso base di meteorologia e idrologia
Un percorso formativo aperto a tutti, con possibilità di seguire in presenza oppure online.
8ª edizione – Corso base di meteorologia e idrologia dell’Osservatorio Meteorologico Raffaelli.
A partire da giovedì 01 ottobre 2026. Ogni martedì e giovedì dalle ore 20:00.
Iscrizioni entro 30 settembre: Email: osservatorioraffaeli1883@gmail.com – Tel. 349 512 7595 (anche WhatsApp)