Valli del Parco dell’Aveto: le iniziative

L’autunno porta con sé nuove occasioni per vivere le Valli del Parco dell’Aveto in modo diverso: tra esperienze in fattoria, laboratori, sport e attività all’aria aperta, il weekend offre spunti per tutte le età, anche per chi ha voglia di mettersi alla prova o imparare qualcosa di nuovo.

Geodiversità e biodiversità nel Parco dell’Aveto

Le nostre escursioni in mountain bike a pedalata assistita con le Guide di SeiFuori.it, personalizzate in base al tuo livello di allenamento e alle tue esigenze. Disponibile anche noleggio e-bike, con consegna a domicilio.

Sabato 3 e domenica 4 ottobre

Fattorie Aperte 2026 All’Agriturismo La Marpea, con i seguenti laboratori: – Visita alla Fattoria – Facciamo il pane! Prenotazione obbligatoria contattando direttamente la fattoria: Loc. Prato di Pontori 134, Ne – tel. 340 12 24 239

Incontri all’Abbazia di Borzone

Fermentazione: questa (s)conosciuta

Ore 15.00: Laboratorio esperienziale sulle verdure latto-fermentate, Kombucha e Kefir di latte: cosa sono e come produrli.

A cura di Michela Alessi.