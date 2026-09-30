Sestri: “Violenza di genere, no alle campagne ideologiche del Pd”

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Da Paolo Smeraldi, consigliere comunale a Sestri Levante

“Durante il consiglio comunale di giovedì primo ottobre verrà probabilmente discussa la mozione del Pd che chiede al Comune di Sestri Levante di attuare una lunga lista di iniziative rivolte ai giovani su violenza di genere, educazione al rispetto e cittadinanza digitale.

Come gli stessi proponenti ricordano, in realtà le proposte elencate sono già previste dalla legge e portate avanti da altri enti.

La legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta legge sulla “Buona Scuola,” prevede nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.

Più recentemente è stata promulgata la legge 17 maggio 2024, n. 70, in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Ancora più recente è il “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne e la violenza domestica 2025-2027”.

Lo stesso ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a fine agosto ha ricordato che nelle scuole italiane è già prevista e finanziata l’educazione al rispetto come materia trasversale con appositi programmi di formazione per docenti e che non sono necessarie ulteriori iniziative.

Infine, Asl4, Centro Antiviolenza, Servizi Sociali del Comune di Sestri Levante ed altri enti ed Associazioni sul territorio sono già attivi su questi temi.

A fronte di tutto questo la mozione del Pd porterebbe ad una duplicazione di attività già previste e svolte da altri.

L’impressione è che i proponenti vogliano piuttosto portare avanti una battaglia ideologica, allineata alle posizioni del Partito Democratico sotto la guida di Elly Schlein.

In questa visione ragazzi e giovani uomini sono individuati come soggetti da rieducare, “figli sani del patriarcato” che, come ci ricorda lo stesso Valditara, in Italia ha cessato di esistere con la riforma del diritto di famiglia del 1975.

Gli stessi proponenti la mozione, così solerti nel volere rieducare i ragazzi e i giovani uomini, si scandalizzerebbero se la medesima proposta educativa fosse rivolta agli immigrati, che spesso provengono da stati dove il rispetto per i diritti umani in generale e delle donne in particolare è molto minore che da noi.