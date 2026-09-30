Sestri: variazione di orario per l’ufficio tributi

L’Ufficio Tributi del Comune di Sestri Levante sarà chiuso al pubblico nella giornata di mercoledì 7 ottobre. Il comune, per agevolare la cittadinanza e ridurre al minimo i disagi, ha però previsto un’apertura straordinaria dello sportello senza necessità di appuntamento per lunedì 5 ottobre 2026, con orario continuato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Per qualsiasi necessità o chiarimento, resta possibile contattare l’ufficio al numero telefonico 0185 478 232 oppure tramite email all’indirizzo tributi@comune.sestri-levante.ge.it.