Sestri, per l’attacco Elias Kyllönen

Elias Kyllönen è un nuovo attaccante del Sestri Levante! Finlandese, classe 2004, muove i primi passi in patria con l’Honka, prima delle esperienze in Portogallo con Maritimo, Academica, Lajense e Mortagua. Nel suo percorso anche una tappa in Olanda con l’Emmen.

Il calciatore sarà a disposizione dopo il rilascio del transfert internazionale.