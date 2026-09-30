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Sestri, per l’attacco Elias Kyllönen

30 settembre 2026 | 16:31
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Sestri, per l&#8217;attacco Elias Kyllönen

Il calciatore sarà a disposizione dopo il rilascio del transfert internazionale.

Dall’US Sestri Levante 1919

Elias Kyllönen è un nuovo attaccante del Sestri Levante! Finlandese, classe 2004, muove i primi passi in patria con l’Honka, prima delle esperienze in Portogallo con Maritimo, Academica, Lajense e Mortagua. Nel suo percorso anche una tappa in Olanda con l’Emmen.
Il calciatore sarà a disposizione dopo il rilascio del transfert internazionale.