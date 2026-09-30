Recco: Evgenij Berzin al Festival della Valle del Tempo

Esiste una categoria di sportivi che con il tempo ha un conto aperto. Sono i cronoman, gli specialisti della corsa contro il cronometro che si muovono in una dimensione unica del ciclismo, dove non ci sono avversari da marcare da vicino ma solo secondi preziosi da strappare all’orologio.

Il campione, cresciuto nella rigorosa e prestigiosa scuola sovietica del ciclismo su pista, dialogherà con i giornalisti Luciana Rota e Massimo Lagomarsino per ripercorrere le pagine più suggestive della disciplina.

Nato a Vyborg il 3 giugno 1970, Berzin a soli diciotto anni si è laureato campione del mondo allievi, per poi conquistare nel 1990 il titolo iridato dilettanti su pista, sia nell’individuale sia a squadre. In seguito, la decisione di passare su strada attraverso la CSKA di Mosca ha aperto la strada al grande salto in Italia, avvenuto nel 1993 con l’ingaggio nella Mecair-Ballan. E’ stato professionista su strada fino al 2001