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Mercoledì 30 settembre|
RASSEGNA STAMPA. Salone nautico, il Tigullio protagonista
Oggi, mercoledì 30 settembre, auguri a Gregorio, Sofia, Girolamo, Rachele. Mercati settimanali: Camogli, Casarza, Levanto. Proverbi: “Chi ha prudenza l’adoperi”.
LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA
Il Secolo XIX. Salone Nautico: il Tigullio protagonista. Sciopero: sabato sciopero di 24 ore. Asl4: trasporti sanitari, insorge la Cgil.
Sestri Levante: gli autieri invitano il presidente Anpi. Sestri Levante: sentieri storici, via libera al restyling. Sestri Levante: lavori in ospedale, gravi mancanze nei lavori. Chiavari: don Brioni, ingresso domenica in San Giovanni. Chiavari: centro civico in piazza Del Buono, inaugurazione ad ottobre. Carasco: vigilanza fuori dalle scuole affidate alla Croce verde. Leivi: tutto pronto per il nuovo asilo.
Santa Margherita: torna a riunirsi il Consiglio comunale. Area Marina Portofino: “Garantire fondi e personali”. Portofino: vini affinati; Jamin sbarca ad Ischia.
Camogli: così il teatro fa crescere la comunità. Recco: rotatoria, la rivoluzione. Avegno: abuso non sanato, la Citttà metropolitana bacchetta il Comune.
San Colombano: restauri e decorazioni in stile barocco. San Colombano: incuria nei cimiteri, scatta il riordino. Borzonasca: fungo record da 2.060 grammi.