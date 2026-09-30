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Rapallo: mozione sulla sicurezza in città
Da Andrea Carannante, consigliere comunale Libera Rapallo – Unione Popolare
In allegato la mozione sulla sicurezza che ho presentato in Consiglio Comunale a Rapallo, dopo i numerosi episodi che si sono verificati sul nostro territorio negli ultimi tempi.
Rapine, scippi, inseguimenti, episodi di teppismo e altre situazioni che hanno destato preoccupazione tra i cittadini non possono essere liquidati ogni volta come una semplice questione di “percezione”.
L’Amministrazione continua a ripetere che Rapallo è una città sicura e tranquilla. Ma davanti ai fatti, nascondersi dietro la parola “percezione” non serve a nulla.
Non si tratta di creare allarmismo, ma di avere il coraggio di riconoscere i problemi e affrontarli concretamente.
La sicurezza non si difende minimizzando ciò che accade, ma mettendo in campo risposte concrete.
Questa mozione nasce proprio dalla necessità di riportare il tema della sicurezza al centro dell’attenzione dell’Amministrazione, chiedendo interventi e non semplici rassicurazioni.
Anche sulla sicurezza questa Amministrazione sta fallendo su tutta la linea: continuare a raccontare che va tutto bene mentre sul territorio accadono episodi che destano preoccupazione non è una risposta.
In allegato trovate il testo integrale della mozione.