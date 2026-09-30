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Un'iinterrogazione|
Rapallo: “A quando le gare per le concessioni balneari?”
Da Andrea Carannante, capogruppo Libera Rapallo – Unione Popolare
A Presidente del Consiglio Comunale, Sindaco, Responsabile Gestione Territorio: arch. Orgiu Rodolfo
Premesso che con la sentenza n. 6539 del 18 agosto 2026, la Sezione Settima del Consiglio di Stato ha chiarito che i Comuni possono bandire le gare per le concessioni balneari anche prima del 30 settembre 2027, senza dover attendere il termine massimo previsto dalla legge n. 118/2022, come modificata dal d.l. n. 131/2024;
Verificato che: il Consiglio di Stato ha ribadito, in continuità con l’orientamento già espresso dalla stessa Sezione VII (sentenza 20 maggio 2024, n. 4480), che questo termine non costituisce una nuova scadenza generalizzata delle concessioni, bensì un limite massimo entro cui le amministrazioni sono tenute a completare le procedure competitive di riassegnazione;
Interrogo il Sindaco e la Giunta per conoscere quali iniziative intendano promuovere per adottare, nel più breve tempo possibile, i necessari atti che consentano di procedere all’emanazione dei bandi per l’assegnazione delle concessioni balneari, evitando così ritardi ingiustificati, dato che il termine del 2027 rappresenta un limite massimo e non un punto di partenza per l’azione amministrativa.