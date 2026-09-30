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Uno, con trauma cranico, è stato portato al San Martino

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Cronaca
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Neirone: due fungaioli infortunati, recuperati in tempi diversi dall’elicottero Drago

30 settembre 2026 | 20:57
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Neirone: due fungaioli infortunati, recuperati in tempi diversi dall&#8217;elicottero Drago

Dall’ufficio stampa del Soccorso alpino speleologo

Doppio intervento per due fungaioli oggi nei boschi di Neirone.
Nel primo caso un uomo di 72 anni genovese si è smarrito e cadendo si è procurato anche un trauma cranico anche se è rimasto sempre vigile cosciente. È stato recuperato dall’elisoccirso Drago dei Vigili del fuoco (allertato anche il Soccorso alpino speleologico Liguria) e portato per accertamenti al San Martino di Genova.
Nel secondo caso il richiedente è stato un fungaiolo di 66 anni anche in questo caso genovese. È stato raggiunto dai tecnici del Soccorso alpino e poi recuperato da Drago. Era in buone condizioni non è stato necessario il trasporto in ospedale.