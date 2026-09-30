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Lavagna: presidio con vendita benefica di mele

30 settembre 2026 | 14:02
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Lavagna: presidio con vendita benefica di mele

Da Matteo Rezzoagli, presidente dell’Associazione Volontari Protezione Civile Liguria Odv

Venerdì 2 ottobre al mattino i Volontari dell’Associazione Volontari Protezione Civile Liguria Odv, saranno presenti in piazza Vittorio Veneto a Lavagna, con un presidio benefico al fine di distribuire le “Mele AISM 2026” per raccogliere fondi per la ricerca contro la sclerosi multipla.

La cittadinanza e’ invitata ad aderire all’appello lanciato dall’Associazione e si ringraziano fin d’ora i cittadini per la sensibilità che vorranno dimostrare partecipando a questa iniziativa di solidarietà ed i Volontari che dedicheranno il proprio tempo libero per tale evento lodevole di attenzione.