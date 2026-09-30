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Entella e Portofino ancora insieme, rinnovata la collaborazione
La collaborazione prevede la presenza della patch “Visit Portofino” sul retro delle tre maglie gara e proseguirà attraverso iniziative congiunte dedicate allo sport, alla promozione del territorio e al coinvolgimento della comunità.
Virtus Entella e Comune di Portofino rinnovano la partnership anche per la stagione 2026/27, dando continuità a un percorso nato lo scorso anno con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il territorio attraverso lo sport.
Un legame che prosegue nel segno dell’identità e dell’appartenenza al Tigullio e che permetterà ancora una volta all’Entella di portare il marchio Portofino sui campi di tutta Italia.
La collaborazione prevede la presenza della patch “Visit Portofino” sul retro delle tre maglie gara e proseguirà attraverso iniziative congiunte dedicate allo sport, alla promozione del territorio e al coinvolgimento della comunità.
Due realtà profondamente legate alla propria terra scelgono così di proseguire insieme un percorso che unisce sport, turismo e valorizzazione delle eccellenze del Tigullio.