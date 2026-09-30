Temi del giorno:
previsioni arpal
Cielo sereno con possibili passaggi di nubi medio-alte
30 settembre 2026 | 07:43
Cielo coperto con temporanee schiarite per il transito di estese nubi medio-alte, in particolare nella seconda parte del giorno: così la previsione di Arpal
VENTI: a prevalente regime di brezza di intensità debole sul Levante, fino a moderata sul Centro-Ponente
MARE: poco mosso sul Centro-Levante, mosso sul Ponente
TEMPERATURE: minime in lieve aumento, massime in lieve calo
UMIDITÀ: su valori medi