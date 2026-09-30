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Cielo sereno con possibili passaggi di nubi medio-alte

30 settembre 2026 | 07:43
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Cielo sereno con possibili passaggi di nubi medio-alte

Cielo coperto con temporanee schiarite per il transito di estese nubi medio-alte, in particolare nella seconda parte del giorno: così la previsione di Arpal

VENTI: a prevalente regime di brezza di intensità debole sul Levante, fino a moderata sul Centro-Ponente

MARE: poco mosso sul Centro-Levante, mosso sul Ponente

TEMPERATURE: minime in lieve aumento, massime in lieve calo

UMIDITÀ: su valori medi