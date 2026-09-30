“Chiavari a quattro sguardi”: la città vista attraverso la fotografia

Domenica 4 ottobre, in occasione della prima domenica del mese con ingresso gratuito al complesso di Villa Rocca, il Parco Botanico ospiterà “Chiavari a quattro sguardi”, iniziativa organizzata dal Circolo fotografico f11 APS in collaborazione con il Comune di Chiavari. Dalle 10 alle 17, con percorso libero, i visitatori potranno riscoprire la città attraverso quattro differenti prospettive fotografiche: “Ieri/oggi”, dedicato al confronto nel tempo; “3 metri+”, con immagini realizzate da una prospettiva rialzata; “MicroChiavari”, dedicato ai dettagli e “Dentro le piazze”, per osservare gli spazi urbani a 360 gradi. La mostra sarà distribuita lungo gli spazi del Parco Botanico, trasformato per l’occasione in un percorso fotografico a cielo aperto. Attraverso i QR code presenti sarà inoltre possibile completare il percorso e votare la mostra. Per l’occasione, Palazzo Rocca sarà aperto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, mentre il Parco Botanico sarà visitabile con orario continuato dalle 10 alle 17.