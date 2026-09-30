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Venerdì 2 ottobre alle ore 18.30|
Chiavari: inaugurazione a Caperana della struttura polifunzionale
Da ufficio stampa Comune di Chiavari
Sport e socialità, a Caperana apre la struttura polifunzionale riqualificata dal campo sportivo Daneri.
Venerdì 2 ottobre alle ore 18.30 sarà inaugurata la struttura polifunzionale di Caperana, adiacente al campo sportivo “Daneri”, dopo i lavori di riqualificazione e consolidamento che hanno interessato l’intero edificio. L’opera, realizzata dal Comune di Chiavari con un investimento di 353 mila euro, ha previsto il rinforzo delle fondazioni e delle murature, il rifacimento della copertura e un importante intervento di efficientamento energetico, con nuovi serramenti e impianti più performanti.
La riqualificazione restituisce al quartiere uno spazio pubblico completamente rinnovato, destinato ad accogliere attività sportive, ricreative e sociali.
“A Caperana completiamo un intervento che dà nuova vita ad una struttura importante per il quartiere e per le realtà che la utilizzeranno – dichiara il sindaco Federico Messuti –. È un altro tassello del lavoro che stiamo portando avanti sugli impianti sportivi, dalla Piscina del Lido al Palazzetto dello Sport: opere diverse, ma inserite in una programmazione precisa che sta interessando più zone della città”.
La cittadinanza è invitata a partecipare all’inaugurazione.