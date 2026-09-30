Chiavari: inaugurazione a Caperana della struttura polifunzionale

Venerdì 2 ottobre alle ore 18.30 sarà inaugurata la struttura polifunzionale di Caperana, adiacente al campo sportivo “Daneri”, dopo i lavori di riqualificazione e consolidamento che hanno interessato l’intero edificio. L’opera, realizzata dal Comune di Chiavari con un investimento di 353 mila euro, ha previsto il rinforzo delle fondazioni e delle murature, il rifacimento della copertura e un importante intervento di efficientamento energetico, con nuovi serramenti e impianti più performanti.