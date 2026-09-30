Cavi: cervo arriva in mare dall’Entella, poi nuota, ma è stremato

Il Nucleo di Vigilanza Faunistico Ambientale regionale è intervenuto, questa mattina, a Cavi di Lavagna per mettere in sicurezza un cervo adulto che, dopo aver disceso il corso del fiume Entella, si è addentrato in mare. Il personale, con il supporto dei veterinari dell’ASL 4 e con la collaborazione dei guardiaparco del Parco di Portofino, dei Carabinieri Forestali, della Guardia Costiera e della Polizia Locale, ha prima narcotizzato l’animale, per poi riportarlo, a seguito di accertamenti sulle condizioni di salute, sulle alture circostanti.

Un episodio che segue quanto accaduto qualche anno fa nel levante genovese, quando un altro esemplare si era ritrovato a vagare per le strade del centro di Chiavari. “Il pronto intervento degli operatori regionali, insieme a quello del personale sanitario e in divisa, ha permesso di evitare situazioni pericolose per la salute pubblica dei cittadini e dell’animale stesso – commenta l’assessore regionale alla Fauna Selvatica Alessio Piana -. La presenza del cervo nell’entroterra ligure, in particolare nei comprensori montani del genovesato e dello spezzino, ci viene segnalata in crescita. È bene pertanto prestare attenzione in queste situazioni ed attendere l’intervento di professionisti del settore, che personalmente ringrazio per l’odierno intervento, per limitare i possibili rischi”.