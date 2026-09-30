Camogli: i ragazzi del 1976 si ritrovano a cena tra ricordi e commozione

Sabato scorso la classe 1976 si è riunita a Camogli per un’emozionante reunion. Il raduno ha visto protagonisti i ragazzi nati o cresciuti nel borgo, che hanno condiviso il percorso scolastico dalla materna alle medie. La serata si è svolta al ristorante ” Bodega de mar” ed è stata arricchita dalla gradita sorpresa del vicesindaco Lorenzo Ghisoli, che ha portato gli auguri dell’amministrazione comunale. Durante la cena non è mancato un momento di profonda commozione nel ricordo dell’amico Alberto Raffo. L’evento si è concluso tra sorrisi e abbracci, con la promessa di rivedersi presto per rinnovare un legame nato sui banchi di scuola e mai interrotto.