Camogli: “Gloria” di Vivaldi saluta i 150 anni del Teatro Sociale. Un successo

Per i 150 anni dall’apertura del Teatro Sociale di Camogli, avvenuta il 30 settembre 1876, stasera gran concerto con musiche di Antonio Vivaldi compreso il capolavoro barocco “Gloria” per soli, coro e orchestra con Barbara Bargnesi, soprano, Giulia Amoretti, mezzosoprano. Direttore Giulio Magnanini; Orchestra e coro del Teatro Carlo Felice di Genova. Tra i presenti l’onorevole Roberto Bagnasco e la vicepresidente della Regione Liguria Simona Ferro. Teatro gremito. Moltissimi gli applausi.